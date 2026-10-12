Avcılar'da kombi yangınını söndüren itfaiye, içeride kalan anahtarı teslim etti

Avcılar'da kombi yangınını söndüren itfaiye, içeride kalan anahtarı teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin kombisinde kabloların kısa devre yapmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Panikle evden çıkan aile, içeride unuttuğu anahtarı itfaiyenin balkondan girmesiyle geri aldı.
Avcılar'da kombide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında panikle evden çıkan ailenin içeride unuttuğu anahtar, itfaiyenin yardımıyla alındı.
Cihangir Mahallesi Çapraz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz kombisinde kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın çıktığında evlerinden panikle çıkan İrfan Akçay ve ailesi, itfaiye ekiplerinin evlere girilebileceğini bildirmesi üzerine anahtarlarını içeride, kapının arkasında unuttuklarını fark etti. Bunun üzerine itfaiye aracının merdiveniyle balkondan girilen dairenin anahtarı sahibine teslim edildi. İrfan Akçay ve yakınları, görevlilere teşekkür etti.