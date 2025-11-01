Kız öğrenci yurdunda bıçaklı kavga: 1 yaralı
İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda, 23 yaşındaki iki öğrenci arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci yaralanırken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İstanbul Avcılar Firuzköy'deki bir kız öğrenci yurdunda, L.D. ile R.İ. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
- Kavgada 23 yaşındaki R.İ. yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- 23 yaşındaki L.D. polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı.
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan L.D. ile R.İ. arasında akşam saatlerinde çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen 23 yaşındaki R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TARTIŞMANIN NEDENİ: UYUM SORUNU
Yurdun güvenlik görevlileri tarafından yakalanan 23 yaşındaki L.D. ise polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan L.D., ifadesinde, oda arkadaşı R.İ., ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.