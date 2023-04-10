AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YÜRÜYÜŞÜ

OLASI İstanbul Depremi'nde en riskli ilçelerden biri olarak gösterilen Avcılar'da biraraya gelen ' Avcılar Elele Platformu ' üyeleri kentsel dönüşüm için basın açıklaması yaptı.

OLASI İstanbul Depremi'nde en riskli ilçelerden biri olarak gösterilen Avcılar'da biraraya gelen ' Avcılar Elele Platformu ' üyeleri kentsel dönüşüm için basın açıklaması yaptı. Evlerinden çıkmak zorunda kalan ve müteahhitlerin hesapladığı kentsel dönüşüm maliyetlerini karşılayamayan platform üyeleri, Marmara caddesinde biraraya geldi. 2 binden fazla imza toplayan platform üyeleri Deprem Anıtı'na kadar yürüyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Müteahhitlerin kentsel dönüşüm için istediği rakamları ödeyemeyip evlerini yenileyemeyen 'Avcılar Elele Platformu' üyeleri Marmara Caddesi'nde biraraya geldi. Platform sözcüsü Oya Eser, Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri Avcılar Kaymakamlığı'ndan izin alarak 1 ay önce imza kampanyası başlattı.İmza kampanyasında 2 bin 120 imza toplandı. Platform sözcüsü Oya Eser, bilim insanlarının zemine göre geliştirilebilecek inşaat projeleriyle sağlam binalar yapılabileceğini belirttiğini de sözlerine ekledi.

1 AYDA 2 BİN 120 İMZA

Platform Sözcüsü Eser, "Biz bu platformu müteahhitlerin artan fiyatları nedeniyle talep ettiği milyonları olmayan dönüşüm maliyetine katlanamayıp evlerinden çıkmak zorunda kalan, 10 bin TL'den başlayan kira yükü ve geçim sıkıntısının yanı sıra, yıllarca çalışıp didinip edindiği evlerine sahip çıkamamanın ve evlerini dönüştürememenin çaresizliği ve mağduriyetiyle her geçen gün psikolojisi bozulan Avcılar halkıyla elele verip güç ve moral olmak için kurduk. " dedi. Platform sözcüsü Eser, Avcılar halkının can ve malını korumak için sağlam binalar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Basın açıklamasından sonra grup üyeleri ellerindeki dövizlerle Deprem Anıtı'na kadar düdük çalarak, 'Sesimi Duyan Var Mı", 'Ölmek istemiyoruz', 'Avcılar Elele' sloganları atarak yürüdü. Platform üyeleri, 1999 yılındaki Gölcük ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda da bulundu.