Avcılar'da aydınlatma direği ile 3 araca çarpan otomobil takla attı; sürücü kaçtı

Avcılar'da hızla giderken aydınlatma direğine çarpan otomobil, D-100 Karayolu'na geçtikten sonra 3 araca çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, diğer araçlardaki yolcular yaralanmadı. D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre kapalı kaldı.

AVCILAR'da, yan yolda hızla giderken aydınlatma direğine çarpan ve refüjü aşarak D-100 Karayolu'na geçen otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Sürücü, ters dönen araçtan çıkarak kaçtı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yolda ilerleyen 34 ARB 449 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüjü aşarak D-100 Karayolu'na girdi. Yoldaki üç araca çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters döndü. Sürücü araçtan çıkarak kaçtı. Diğer araçlarda bulunanlar da kazayı yara almadan atlattı. D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre kapalı kalırken, aracın çekici ile kaldırılmasından sonra yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
