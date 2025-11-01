Avcılar'da Kaldırım Çöktü, Olayda Yaralanan Yok

AVCILAR'da bir sokaktaki kaldırımın istinat duvarı, 4 katlı binanın bahçe katına çöktü. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Cihangir Mahallesi Şükran Sokak'ta kaldırımın yanındaki istinat duvarı dün saat 15.00 sıralarında 4 katlı binanın bahçe katına çöktü. Kaldırımın yanında yolda park edilen bir motosiklet de moloz yığınının altında kaldı. Çökme anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait ekipler çalışma başlattı. Yaşananlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.