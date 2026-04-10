Avcılar'da seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Avcılar'da seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Avcılar'da meydana gelen kazada, dönüş yapan bir otomobilin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AVCILAR'da kavşaktan dönüş yapan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyreden 34 PLH 091 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 34 PUJ 55 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçta sıkışan kişileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
