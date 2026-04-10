Avcılar'da seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyreden 34 PLH 091 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 34 PUJ 55 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçta sıkışan kişileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı