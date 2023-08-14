Avcılar'da Kablo Hırsızı Suçüstü Yakalandı

AVCILAR'da bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın ön cephesine tırmanan şüpheli, duvara monte edilen internet kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 03.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Turna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kentsel dönüşüm projesi nedeniyle boşaltılan binanın dış cephesinde bulunan internet kablolarını bir kişi gözüne kestirdi. Şüpheli, binanın duvarından tırmanarak kabloları kesmeye başladı. Gelen seslere uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kablo hırsızını suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü. Hırsızlık anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

"BİZ MECZUP ZANNETTİK"

Yan binada oturan Barış Barut, "Gece saat 03.30 sıralarıydı. Tek kişiydi. Elinde balyoz gibi bir şeyle tellere vurarak kesmeye çalışıyordu. Zaten ne olduğunu anlayamadık. Bu bina zaten metruk bir bina, kentsel dönüşüme girecek, biz bir meczup zannettik. Bir baktık dışarıdaki ana hat üzerindeki internet kablosunu kesiyor. Herhalde bakır olarak satıp değerlendirmek istemiş. Emniyetten yardım istedik. 10 dakika içinde geldiler. Arkadaşı alıp götürdüler. Yakalandı ama şu anda internetimiz yok. İletişim sorunu yaşıyoruz" dedi.