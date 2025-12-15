İstanbul'da yol çöktü! Bir işçi göçük altında kaldı

Avcılar'da İski'nin çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında yolda kısmen çökme meydana geldi.

YOL GÖÇTÜ, BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Bu sırada, çalışma yapan işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerce yoldaki göçüğün bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.