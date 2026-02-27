Haberler

Avcılar'da Metrobüs Kazası: 5 Yaralı

Avcılar'da Metrobüs Kazası: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.

Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu