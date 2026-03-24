Avcılar'da apartmanda beğendiği ayakkabıları poşetlere koyup kaçtı

AVCILAR'da bir binaya giren şüpheli önce katları tek tek dolaştı. Ardından da daire önlerine bırakılan 4 çift ayakkabıyı alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Üniversite Mahallesi Mahir Sokak'ta meydana geldi. Bir kişi kapısını açık gördüğü binaya girdi. Katları tek tek dolaşan ve daire önlerine bırakılan ayakkabıları iki poşete dolduran şüpheli daha sonra binadan çıktı. Daire kapısı önüne bıraktıkları ayakkabılarını bulamayan bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığın farkına vardı.Bina sakinleri şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı