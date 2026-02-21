Haberler

Avcılar'da varil hırsızlığı kamerada

Avcılar'da varil hırsızlığı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da iki kadın, marketin önündeki boş varili alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da çekçek kullanan iki kadın, bir marketin önündeki boş varili alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen ve yanlarında çekçek bulunan iki kadından biri, dondurma dolabının arkasına bırakılan markete ait boş varili fark etti. Kadın, boş varili alıp kendisini bekleyen arkadaşının yanına götürdü. İki kadın, varili çekçekte bulunan büyük çuvala yerleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde varilin çalındığını fark etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti

Set arasında bakın nasıl coştular
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''