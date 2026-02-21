Avcılar'da varil hırsızlığı kamerada

Avcılar'da çekçek kullanan iki kadın, bir marketin önündeki boş varili alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen ve yanlarında çekçek bulunan iki kadından biri, dondurma dolabının arkasına bırakılan markete ait boş varili fark etti. Kadın, boş varili alıp kendisini bekleyen arkadaşının yanına götürdü. İki kadın, varili çekçekte bulunan büyük çuvala yerleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde varilin çalındığını fark etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı