Avcılar'da 150 bin liralık tütün ürünü hırsızlığı kamerada

Avcılar'da 4 şüpheli, tütün ürünleri satan bir iş yerinden 150 bin lira değerinde ürün çalarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da hafif ticari araçla tütün ürünleri satılan iş yerinin önüne gelen 4 şüpheli içeriden 150 bin lira tutarında ürün çaldı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı olayda, hırsızlık anı çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt'ta park halindeki bir aracın plakalarını çalan kimliği belirsiz 4 kişi, bu plakaları kendi kullandıkları hafif ticari araca takarak Avcılar'daki tütün ürünleri satılan iş yerinin önüne geldi. Kapıyı zorlayarak içeri giren şüpheliler iş yerinden yaklaşık 150 bin lira tutarındaki ürünleri ve kamera kayıt sistemlerini çaldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Kimliği belirsiz 4 şüphelinin iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlık çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 4 şüphelinin hırsızlığın ardından çaldıkları eşyaları araca yükleyip kaçtıkları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
