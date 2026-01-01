Avcılar'da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi

AVCILAR'da rampadan indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği toprak yüklü hafriyat kamyonu yön tabelasına çarparak devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ambarlı İskele Caddesi'nde meydana geldi. Yüklediği toprak ile sahile inen 34 DYZ 243 plakalı damperli kamyonun şoförü kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan ve yön tabelasına çarpan araç yola doğru devrildi. Toprak kaldırımdaki alana yayıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.