Avcılar'da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi
Avcılar'da bir hafriyat kamyonu, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarparak devrildi. Şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ambarlı İskele Caddesi'nde meydana geldi. Yüklediği toprak ile sahile inen 34 DYZ 243 plakalı damperli kamyonun şoförü kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan ve yön tabelasına çarpan araç yola doğru devrildi. Toprak kaldırımdaki alana yayıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

