Haberler

Avcılar'da gecekonduda çıkan yangın yan binaya sıçradı

Avcılar'da gecekonduda çıkan yangın yan binaya sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede yan binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, olayda yaralanan kimse olmadı.

AVCILAR'da bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-684 Sokak'taki gecekonduda çıktı. İddiaya göre mangal ateşi nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, İran'la İstanbul'da masaya oturuyor
Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar