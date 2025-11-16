Avcılar'da Evinde Ölü Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi
Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, ikametinde yalnız yaşayan Kemal S. (43) banyosunda ölü bulundu. Yakınlarının yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve Kemal S'yi hareketsiz buldu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Avcılar'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta ikamet eden Kemal S'den (43) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, Kemal S'yi evin banyosunda hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemal S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel