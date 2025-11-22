Avcılar'da Elektrikli Skuter Hırsızlığı

AVCILAR'da bir binanın birinci katındaki evin önüne bırakılan elektrikli skuter çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak'taki bir binanın birinci katındaki dairenin önüne bırakılan skuter dün öğle saatlerinde çalındı. Binaya giren şüpheli bir kişi önce üst katta daire kapısının önünde gördüğü skuterı giriş katına indirdi. Skuterı burada bırakan şüpheli dışarı çıkıp kısa süre sonra tekrar binaya geldi. Şüpheli biraz önce alt kata indirdiği skuterı alıp binadan çıktı.

Skuterını bıraktığı yerde bulamayan B.B., apartmandaki güvenlik kameralarını izleyince çalındığını gördü. Görüntülerde, şüphelinin apartmana girip skuterı alt kata indirdiği ve sonra çalıp dışarı çıktığı anlar yer alıyor.

ÇALDIĞI EŞYAYI GETİRMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Emniyete şikayette bulunan B.B. görüntüleri sosyal medyada da paylaşarak şüpheliye çaldığı eşyasını getirmesi için çağrı yaptı. B.B.'nin bisikletinin de bir süre önce aynı apartmandan çalındığı öğrenildi.