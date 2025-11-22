Haberler

Avcılar'da Elektrikli Skuter Hırsızlığı

Avcılar'da Elektrikli Skuter Hırsızlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir binanın önünde bırakılan elektrikli skuter, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir olayla çalındı. Hırsız, önce skuterı dairenin önünden indirip daha sonra geri dönerek çaldığı eşyayı alarak kaçtı. Mağdur, sosyal medyada görüntüleri paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

AVCILAR'da bir binanın birinci katındaki evin önüne bırakılan elektrikli skuter çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak'taki bir binanın birinci katındaki dairenin önüne bırakılan skuter dün öğle saatlerinde çalındı. Binaya giren şüpheli bir kişi önce üst katta daire kapısının önünde gördüğü skuterı giriş katına indirdi. Skuterı burada bırakan şüpheli dışarı çıkıp kısa süre sonra tekrar binaya geldi. Şüpheli biraz önce alt kata indirdiği skuterı alıp binadan çıktı.

Skuterını bıraktığı yerde bulamayan B.B., apartmandaki güvenlik kameralarını izleyince çalındığını gördü. Görüntülerde, şüphelinin apartmana girip skuterı alt kata indirdiği ve sonra çalıp dışarı çıktığı anlar yer alıyor.

ÇALDIĞI EŞYAYI GETİRMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Emniyete şikayette bulunan B.B. görüntüleri sosyal medyada da paylaşarak şüpheliye çaldığı eşyasını getirmesi için çağrı yaptı. B.B.'nin bisikletinin de bir süre önce aynı apartmandan çalındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.