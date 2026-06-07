Avcılar'da dron destekli uyuşturucu denetimi; 7 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Avcılar'da polis ekipleri drone destekli uyuşturucu denetimi yaptı. 7 suç kaydı bulunan bir şüpheli gözaltına alınırken, üzerinde 1.30 gram uyuşturucu ele geçirildi.
AVCILAR'da polis ekipleri tarafından dron destekli uyuşturucu denetimi düzenlendi. Denetim kapsamında 7 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üzerinde 1.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Sahil iç yolu bölgesinde dron destekli uyuşturucu denetimi düzenlendi. Denetim kapsamında 7 suç kaydı bulunan R.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı