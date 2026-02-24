Haberler

Avcılar'da dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon

Güncelleme:
Avcılar'da dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar taş kokain, uyuşturucu satışından elde edilen para ve cep telefonu ele geçirildi.

AVCILAR'da, dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Dron ile takip edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. Aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

