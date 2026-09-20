Avcılar'da cipin yedek lastik bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Avcılar'da cipin yedek lastik bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bir cipin yedek lastiğinin bulunduğu arka bölümüne giren kedi sıkıştı. Durumu fark edenler sürücüyü uyardı, itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarınca kedi hızla uzaklaştı.
AVCILAR'da cipin yedek lastiğinin bulunduğu arka bölüme girerek sıkışan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Aracın arka kısmına kedi girdiğini görenler cipe binen sürücüyü uyardı. Yedek lastiğin bulunduğu arka kısma sıkışan kediyi çıkaramayan araç sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, kurtarılmasının ardından hızla uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı