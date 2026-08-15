Avcılar'da çalışanları, yanlarındaki çocuklarla oyalayıp 5 çift ayakkabı çaldılar
AVCILAR’da bir ayakkabı mağazasının önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
AVCILAR'da bir ayakkabı mağazasının önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanları çocuklarla oyalayan şüpheliler, yanlarındaki pazar arabasına doldurdukları 5 çift ayakkabıyla kayıplara karıştı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı satışı yapılan iş yerinin önüne gelen, aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grup, dışarıdaki ürünleri incelemeye başladı. Şüphelilerden 3'ü, yanlarındaki küçük çocuklarla birlikte iş yeri çalışanını içeride oyalarken, diğer 3 kadın ise bu sırada yanlarında getirdikleri pazar arabasına mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı gizlice koydu. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek aralarında çocukların da bulunduğu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.