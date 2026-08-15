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Avcılar'da çalışanları, yanlarındaki çocuklarla oyalayıp 5 çift ayakkabı çaldılar

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AVCILAR’da bir ayakkabı mağazasının önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da bir ayakkabı mağazasının önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanları çocuklarla oyalayan şüpheliler, yanlarındaki pazar arabasına doldurdukları 5 çift ayakkabıyla kayıplara karıştı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı satışı yapılan iş yerinin önüne gelen, aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grup, dışarıdaki ürünleri incelemeye başladı. Şüphelilerden 3'ü, yanlarındaki küçük çocuklarla birlikte iş yeri çalışanını içeride oyalarken, diğer 3 kadın ise bu sırada yanlarında getirdikleri pazar arabasına mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı gizlice koydu. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek aralarında çocukların da bulunduğu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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