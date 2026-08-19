Avcılar'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda 20 kilo 555 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.S. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 20 kilo 555 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 14 bin 600 lira ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA