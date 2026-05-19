Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Sırasında Doğal Gaz Hattına Zarar Verildi

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın enkazını kaldıran kepçe, doğal gaz hattına zarar verdi. Çevreye yayılan gaz kokusu nedeniyle mahalle sakinleri tedirgin olurken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gazı kesti. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

AVCILAR'da yıkımı yapılan binanın enkazında çalışan kepçe molozları kaldırmaya çalışırken doğal gaz hattına zarar verdi. Çevreye gaz kokusu yayılırken mahalle sakinleri tedirgin anlar yaşadı. Olay yerine gelen polis çevrede önlem aldı; İGDAŞ ekipleri ise doğal gazı kesti.

Olay Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın çevresindeki molozların kaldırılması için çalışma başlatıdı. Çalışmalara katılan kepçenin darbesi sırasında doğal gaz hattı zarar gördü. Binanın bulunduğu sokak ve çevresine yayılan doğal gaz kokusu ise mahalle sakinlerinin tedirgin anlar yaşamasına neden oldu. Çevredekiler sokaktan uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçenin çalışması durdurulurken, polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. İGDAŞ görevlilerinin çalışması sonucu gaz kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

