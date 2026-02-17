Haberler

Avcılar'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Avcılar'da iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yahya Y. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve saldırgan Hifzullah A. gözaltına alındı.

AVCILAR'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Yahya Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli araçtan inen Yahya H. ile Hifzullah A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Hifzullah A., elindeki bıçakla tartıştığı Yahya H.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Yahya H., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Yahya H.'yi bıçaklayan Hifzullah A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
