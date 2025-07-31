AVCILAR'da Bekçiler ile Şüpheliler Arasında Gergin Anlar: Havaya Ateş Açıldı

AVCILAR'da 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilerin GBT kontrolü yaptıkları sırada 2 kişi görevlilerle tartışmaya başladı. Küfür ve hakaret eden 2 kişi uyarılara rağmen bekçilere tepki göstermeye devam etti. 2 şüpheliden biri direnince bekçi havaya uyarı ateşi açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi'nde yolda yürüyen 2 kişi bekçiler tarafından durduruldu. GBT kontrolleri yapılan ve çeşitli suç kayıtları bulunan 2 şüpheliden biri bekçilere küfür ve hakaret etmeye etmeye başladı. Bekçilerle 2 kişi arasındaki gerginlik artarken 2 şüpheli görevlilere direnmeye devam etti. Görevliler 2 kişinin sokaktan uzaklaşmalarını isterken, iddiaya göre yerden taş alan şüphelilerden biri bekçiye taş atmaya çalıştı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalığın gözü önünde şüphelilerden biri 'Kafama sık' diye bağırdı. Bekçinin 'Yat yere' sözlerine aldırış etmeyen 2 kişiden biri küfür etmeye devam edince, bekçi havaya 1 el ateş etti. Bekçilerle gerginlik yaşayan 2 kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı.