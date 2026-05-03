Haberler

Avcılar'da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada

Avcılar'da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AVCILAR'da daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığı mağaza, bir kez daha hırsızların hedefi oldu.

AVCILAR'da daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığı mağaza, bir kez daha hırsızların hedefi oldu. Şüphelilerin çaldıkları ürünleri önceki olaylarda olduğu gibi pazar ve bebek arabasına gizleyerek uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 28 Nisan'da öğle saatlerinde meydana geldi. Vedat Ateş'e ait mağazaya gelen şüpheliler, yatak örtüsü, koltuk ve sandalye örtüleri ile terlikleri alarak iş yerinden çıktı. Yanlarında bulunan iki çocukla birlikte hareket eden şüphelilerin, çaldıkları ürünleri pazar arabası ve bebek arabasına sakladıkları görüldü.

'EMEĞİMİZ BOŞA GİDİYOR'

Sürekli hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya kaldığını belirten mağaza sahibi Vedat Ateş, "Çalınan yatak örtüleri aynı, insanlar farklı. Buradan hırsızlığın önüne geçemiyoruz. Alıp götürüyorlar. Emeğimiz boşa gidiyor. Bir seferde 5 bin liralık zararım var. Ben, oğlum, eşim üçümüz çalışıyoruz. Biz 5-6 bin lira kazanmıyoruz. Artık gına geldi. Bu işin içerisinden çıkamadık. Geçen hırsızlık oldu, komşuları bana adresini getirdi. Polise gitmedim. Gidip ne diyeyim. Ama artık bu iki videoyu da vereceğim, ikisinden de şikayetçi olacağım. Artık yeter, ben kaldıramıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı

16 yıllık iktidarı devirdi, ilk icraatı ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yine gündemi sarsacak açıklamalar yaptı: Galatasaray'a karşı bugün...
Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu

Yayını izleyenler RTÜK'e seslendi

Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yine gündemi sarsacak açıklamalar yaptı: Galatasaray'a karşı bugün...
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru