Avcılar'da apartmandan 6 çift ayakkabı çalan şüpheli kamerada

AVCILAR'da apartmanlara giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak kapıların önündeki ayakkabıları çaldı. Şüphelinin 6 ayakkabıyı alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Nisan saat 22.20 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kapısı açık bırakılan binaya giren şüpheli, katları dolaşarak daire önlerine bırakılan ayakkabıları inceledi. Yeni ve değerli olduğunu düşündüğü ayakkabıları seçen şüpheli, bir kısmını poşete koyarken bazılarını da eline alıp binadan ayrıldı. Ertesi gün farklı dairelerde yaşayan 6 kişi ayakkabılarının çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyenler, hırsızlığı tespit etti. Görüntüleri Avcılar'da faaliyet gösteren sanal medya haber sayfalarında gönderen bina sakinleri, benzer olaylara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

