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İstanbul'un göbeğinde Atatürk anıtına baltalı saldırı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde Atatürk Anıtı'na baltayla saldırarak zarar veren 27 yaşındaki şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı.

BALTAYLA DEFALARCA VURDU

İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

AVCILAR'DA ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Namık Kemal Avcılar Güncel Haberler

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