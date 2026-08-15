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Avcılar Sahilinde Yangın Panik Yarattı

Avcılar Sahilinde Yangın Panik Yarattı
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde sahildeki ağaçlık alanda saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ağaç ve çalılıkları sardı, vatandaşlar korkuyla izledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVCILAR sahilde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde bulunan ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, ağaç ve çalılıkları sardı. Sahilde dolaşanların korku ile izlediği yangın nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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