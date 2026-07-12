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Avcılar'da 4 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

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Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişik daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, dairelerde hasara yol açtı.

Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, dairelerde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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