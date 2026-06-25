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Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Avcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken çatı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonuyla görüntülendi.

AVCILAR'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi 818'inci Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırırken çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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