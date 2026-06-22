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Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatıda hasar oluştu.

Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi Kuş Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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