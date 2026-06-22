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AVCILAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

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Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın, bitişik binalara sıçramadan söndürüldü. Çatı tamamen yanarken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

AVCILAR'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Plevne Caddesi'nde bulunan binanın çatısında saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan metrelerce yükseğe alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yandaki binaya sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, çatı tamamen yandı. Binada yaşayan Ali Baran Özdemir, yangının neden çıktığını bilemediklerini ancak, çatıda elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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