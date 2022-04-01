Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu... - Haberler

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Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu...

AA - Halil Demir - Güncel
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Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu...

Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

AA / Halil Demir - Güncel

Handan Toprak, Avcılar, Güncel, Haberler

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