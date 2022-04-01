Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu...
AA - Halil Demir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
AA / Halil Demir - Güncel