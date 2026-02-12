Haberler

Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonu: 6 tutuklama

Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen 19 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Ekiplerin aramalarında 10 tabanca, 8 tüfek, 11 şarjör, 1033 fişek, 93 bıçak, kılıç, 3,57 gram esrar, 9,05 gram kenevir tohumu, 0,43 gram hap ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı, gerekli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
