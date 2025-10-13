Haberler

Avanos'ta Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Ç.Ü. idaresindeki 50 ABN 703 plakalı otomobil, Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
