Avanos'ta Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Ç.Ü. idaresindeki 50 ABN 703 plakalı otomobil, Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel