Avanos'ta Mahsur Kalan Turist AFAD Tarafından Kurtarıldı

Avanos'ta Mahsur Kalan Turist AFAD Tarafından Kurtarıldı
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Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyündeki vadide yürüyüş yapan bir turist, sarp arazide mahsur kaldı. AFAD ekipleri, turistin kurtarılmasını sağladı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, gezinti yaptığı vadi içerisinde mahsur kalan bir turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çavuşin köyü yakınlarındaki vadide yürüyüş yapan bir turist, arazinin sarp yapısı nedeniyle bir süre sonra ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan turist, ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu kurtarıldı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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