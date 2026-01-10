Nevşehir'de drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi
Nevşehir'in Avanos ilçesinde drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından inceleme başlattı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde drift attığı tespit edilen sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki açık otopark alanında bir otomobil sürücüsünün drift yapma anının sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
İnceleme sonucu drift attığı belirlenen sürücü A.P'ye, 58 bin 217 lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel