Beraber ava gittiği kuzenini kazara tüfekle vurdu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Cemalettin Topal (29), traktörle beraber ava gittiği kuzeni Mehmet Çemberlitaş'ı (31) kazara vurdu. Hastaneye kaldırılan Çemberlitaş, kurtarılamadı. Çemberlitaş'ın yarın Almanya'ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde, kırsal Meteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ava giden Cemalettin Topal'ın kullandığı 63 LF 038 plakalı traktördeki kuzeni Mehmet Çemberlitaş'ın av tüfeği henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Çemberlitaş, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çemberlitaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cemalettin Topal, gözaltına alındı. Yarın Almanya'ya gitmeye hazırlandığı öğrenilen Çemberlitaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

