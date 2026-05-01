Burdur'da Husumet Cinayeti: Eşi ve Oğlunu Av Tüfeğiyle Yaraladı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde Ş.K., husumetli olduğu Erhan Y., eşi ve oğlunu av tüfeğiyle vurup, yaraladı. Jandarmaya teslim olan şüpheli, tutuklandı.

Ağlasun'a bağlı Dereköy'de dün akşam saatlerinde Erhan Y., yanında eşi S.Y. ve oğlu M.A.Y. bulunduğu sırada husumetlisi Ş.K. ile karşılaştı. Ş.K. henüz bilinmeyen nedenle yanında getirdiği av tüfeğiyle Erhan Y., eşi ve oğluna doğru 2 el ateş açtı. Erhan Y. omzuna, S.Y. yüzüne, M.A.Y. de boynuna isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.

Şüpheli Ş.K. tüfeğiyle jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ş.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

