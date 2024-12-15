Ankara'da kuzeninin av tüfeğiyle kazara vurduğu iddia edilen çocuk öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki gencin tüfeğiyle kazara vurduğu 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A hayatını kaybetti. Olay sonrası M.A gözaltına alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki gencin av sırasında tüfekle kazara vurduğu iddia edilen 12 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti. İddiaya göre, Küçükali Mahallesi'nin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki dağlık alanda avlanan M.A'nın tüfeğinden çıkan saçmalar kuzeni Z.Y.A'nın başına isabet etti.
KUZENİNİ VURAN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
M.A'nın ise gözaltına alındığı öğrenildi.