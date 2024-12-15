Üye Girişi
Haberler
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak

Ankara'da kuzeninin av tüfeğiyle kazara vurduğu iddia edilen çocuk öldü

Ankara'da kuzeninin av tüfeğiyle kazara vurduğu iddia edilen çocuk öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki gencin tüfeğiyle kazara vurduğu 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A hayatını kaybetti. Olay sonrası M.A gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki gencin av sırasında tüfekle kazara vurduğu iddia edilen 12 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti. İddiaya göre, Küçükali Mahallesi'nin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki dağlık alanda avlanan M.A'nın tüfeğinden çıkan saçmalar kuzeni Z.Y.A'nın başına isabet etti.

KUZENİNİ VURAN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

M.A'nın ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
img

Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
img

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
img

Vatandaşın mülküne zorla el mi konulacak? Bakanlık cevapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir
Emekli zammı ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerindeki rakam
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu
Kürsüye çıkan Bakan Yerlikaya'yı şoke eden protesto
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.