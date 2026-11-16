AUSSOM, Barave'deki 5 ileri harekat üssünü Somali Ulusal Ordusuna devretti

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Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM), Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabele bölgesinde bulunan Barave kentindeki 5 ileri harekat üssünün Somali Ulusal Ordusuna devredildiğini duyurdu.

AUSSOM'dan yapılan açıklamada, Barave alt sektöründe görev yapan Afrika Birliği barış gücü askerlerinin 5 askeri üssün kontrolünü Somali Ulusal Ordusuna devrettiği belirtildi.

Açıklamada, devir teslimin Somali'de güvenlik sorumluluğunun ulusal güçlere aktarılması sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Somali ordusuna devredilen üslerin Barave Embresso, Barave Knoll, Kismayo Yolu, Liman ve Hava Pisti ileri harekat üsleri olduğu, söz konusu üslerin tamamının faal durumda bulunduğu kaydedildi.

Misyonun bölge komutanlarının, Somali ordusuna yıllar içinde elde edilen güvenlik kazanımlarını koruma çağrısında bulunduğu, bölge halkından da barış ve istikrarın sürdürülmesi konusunda kararlılık göstermelerini istediği aktarıldı.

Bazı Afrika ülkelerinin Somali'deki askerlerini çekmeye başladığı, AUSSOM'un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen mevcut görev süresinin ise 31 Aralık 2026'da sona ermesinin öngörüldüğü belirtildi.

Afrika Birliği'nin Somali'deki askeri varlığı

Afrika Birliği'nin Somali'deki barışı destekleme operasyonları, 2007'de Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ile başladı.

AMISOM'un yerini 2022'de Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) alırken, 1 Ocak 2025'te AUSSOM faaliyete geçti.

Afrika Birliği misyonları, Somali Federal Hükümetinin El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürüttüğü operasyonlara destek sağlıyor.

Somali hükümeti, ülkede güvenlik sorumluluğunun kademeli olarak ulusal ordu ve güvenlik kurumlarına devredilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA