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Auschwitz kampında hayatını kaybeden Romanlar Edirne'de anıldı

Auschwitz kampında hayatını kaybeden Romanlar Edirne'de anıldı
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- Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Sözcüsü Turan Şallı: "İnsanlar hiçbir zaman etnik, dinsel ve dilsel nedenlerle öldürülmemeli, temel insan hakları ve özgürlükler korunmalıdır"

Nazi Almanyası'nın Auschwitz kampında 2 Ağustos 1944'te öldürülen Romanlar için Meriç Nehri kıyısında anma programı düzenlendi.

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubunca organize edilen etkinlikte katılımcılar nehir kıyısında toplandı.

Grup Sözcüsü Turan Şallı, yaptığı konuşmada Nazi Almanyası'nın faşist politikaları ve Romanlara yönelik ağır uygulamalarının sistematik ölümlerle sonuçlandığını söyledi.

Hitler'in işgal ettiği ülkelerde çok sayıda toplama kampı oluşturarak Romanları çocuklar da dahil olmak üzere sistematik olarak öldürdüğünü belirten Şallı, 2 Ağustos 1944'te yaklaşık 3 bin Roman'ın toplama kamplarındaki gaz odalarında zehirlenip kurşuna dizilerek öldürüldüğünü ifade etti.

Nazi Almanyası'nda 1933-1945 yılları arasında binlerce Roman'ın öldürüldüğünün tahmin edildiğini dile getiren Şallı, "Almanya Çingenelere yapılan soykırımı uzun yıllar kabul etmemiş, sunulan belge ve kayıtlar sonucu 1982 yılında kabul etmek zorunda kalmıştır. Dünyada insanlar hiçbir zaman etnik, dinsel ve dilsel nedenlerle öldürülmemeli, temel insan hakları ve özgürlükler korunmalıdır. Öldürülen çingeneleri rahmetle anıyor, insanlık suçu olan soykırımların yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası Şallı ve beraberindekiler, öldürülenlerin anısına Meriç Nehri'ne çiçekler bıraktı.

Kaynak: AA
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