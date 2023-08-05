ATV Kazasında Hayatını Kaybeden 2 Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Ceylin ve Cihangir Ceylan Utlu'nun cenazeleri köy mezarlığında defnedildi. Utlu ailesinin Belçika'da yaşadığı ve yaz tatili için köylerine geldikleri öğrenildi.