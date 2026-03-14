Atuf Ovası'nda Filistinli çiftçiler, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ablukası altında

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Tubas kentinin doğusunda yer alan Atuf Ovası'nı kaplayan seralar ile sebze ve meyve tarlaları arasında Filistinli çiftçiler çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.

Ancak son günlerde bölgede artan baskı ve gerginlik, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde zorlaştırıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birkaç gündür bölgeyi abluka altına alması, Kuzey Ağvar'ın en önemli gıda üretim merkezlerinden biri olarak bilinen Atuf Ovası'nda yaşayan çiftçiler arasında endişeyi artırdı.

Onlarca Filistinli ailenin yaşadığı ve geçimini büyük ölçüde tarım ile hayvancılıktan sağladığı bölge, tarım yollarının kapatılması, bazı arazilerin buldozerlerle tahrip edilmesi ve su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle fiilen izole hale geldi.

Bölge sakinleri söz konusu uygulamaların, kendilerini baskı altına alarak topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığını belirtiyor.

Tarlalardan birinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, çalışmalarını sürdüren çiftçileri provoke etmeye çalıştığını ve gerginliğin çok açık bir şekilde hissedildiğini bildirdi.

Bölge sakinleri, bu tür olayların neredeyse her gün tekrarlandığını ve bunun çiftçileri yıldırarak bölgeden ayrılmaya zorlamayı amaçladığını ifade ediyor.

İsrailliler Filistinlilerin tarım arazilerinde tahribat meydana getirdi

Tamun beldesinden çiftçi Nazir Bişarat, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin "yaklaşık bir haftadır tarım arazilerini tahrip etmeye ve bu arazilere giden yolları kapatmaya başladığını" söyledi.

Yaklaşık bir haftadır Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çiftçiler üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Bişarat, "İşgal güçlerine ait buldozerler yolları kesti, arazileri tahrip etti ve Atuf'un girişlerini kapattı. İnsanların tarlalarına ulaşmasına imkan bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Bazı çiftçilerin bu baskılar nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşadığını aktaran Bişarat, "En az zarara uğrayan çiftçi bile arazilere ulaşımın engellenmesi ve tarımsal faaliyetlerin durması nedeniyle yaklaşık yarım milyon şekel (yaklaşık 159 bin dolar) kaybetti." diye konuştu.

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin her gün kendilerini provoke ettiğini belirterek, "Her gün bir provokasyon yaşanıyor. Gasbeden İsrailli gelip 'Burada kalman yasak, bu toprakta kalamazsın, burayı terk etmelisin.' diyor." ifadelerini kullandı.

Filistinliler topraklarından vazgeçmeyeceklerini vurguluyor

Bişarat, "Biz nereye gideceğiz? Burası bizim toprağımız ve burada kalacağız." diye konuşarak Filistinlilerin topraklarına bağlılığını vurguladı.

Toprağın çiftçiler için yalnızca bir gelir kaynağı olmadığını belirten Bişarat, "Toprak, çiftçiler için sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda hayatlarının ve varlıklarının temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Beşarat, "Toprak bizim hayatımız. Eğer buradan çıkarsak hayatımız biter. Gidecek başka bir yerimiz yok." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin provokasyonlarının devam ettiğini kaydeden Bişarat, bu kişilerin "bazen herhangi bir şey yapmasalar bile insanları rahatsız etmek ve baskı kurmak amacıyla sık sık bölgeye geldiklerini" belirterek amaçlarının bölge sakinlerini topraklarını terk etmeye zorlamak olduğunu ifade etti.

Bölgedeki bazı arazilerin kendisine dedelerinden miras kaldığını, bazılarını ise yıllar içinde satın aldığını söyleyen Bişarat, "Bu toprakları dedelerimizden miras aldık. Bazı arazileri de yıllar içinde satın aldık. Biz burada uzun zamandır varız." dedi.

Bişarat, yaşanan kuşatmanın etkilerinin yalnızca çiftçilerle sınırlı kalmadığını belirterek, "Bölge halkının temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık da durumdan etkileniyor. Abluka ve baskı, bölgede bulunan binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanı da etkiliyor." şeklinde konuştu.

35 Filistinli aile abluka altında

Tubas kentinde yerleşim faaliyetleri dosyasından sorumlu yetkili Mutaz Bişarat'a göre ise, İsrail ordusunun bölgeye ulaşan su hatlarını tahrip etmesinin ardından 17 binden fazla koyunun susuz kaldığını kaydetti.

Bişarat, Atuf'ta yaşananların "bölge sakinlerine karşı işlenen insani bir suç" olduğunu belirterek, İsrail ordusuna ait buldozerlerin yolları hendekler ve toprak setlerle kapattığını, bunun da Filistinli ailelerin tamamen izole edilmesine yol açtığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 35 Filistinli ailenin kuşatma altında kaldığını ifade eden Bişarat, uygulanan baskı nedeniyle 250'den fazla kişinin su ve gıda sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

İsrail'in bölgede geniş bir toprak hendek oluşturma çalışması yürüttüğünü kaydeden Bişarat, bunun geniş tarım arazilerinin izole edilmesine yol açacağını ifade etti.

Beşarat, "İşgal güçlerinin şu anda kazdığı bu toprak set tamamlandığında, Tubas kentinde 190 binden fazla dönüm tarım arazisi izole edilmiş olacak." dedi.

Bişarat, "bölgede Filistin tarımı için ölüm fermanı anlamına geldiğini" ifade ettiği söz konusu uygulamaların Filistinlilere baskı yapmayı ve onların tarım arazilerine ulaşmasını engellemeyi amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.