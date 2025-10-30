Haberler

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yılki Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Roman, şiir ve senaryo dallarında ödüllerin verildiği etkinlik, İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek.

Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfınca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"ni kazanan isimler belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar, ödüle değer görülen eserleri belirledi.

Bu yıl yarışmaya şiir dalında 53, roman dalında 85, senaryo dalında 49 eserle başvuru yapıldı.

İthaki Yayınlarının yayımladığı "Cennette Gibiyim" romanıyla Sibel K. Türker ile Alfa Yayınlarından çıkan "Elsa Niego'nun Cenaze Alayı" adlı romanıyla Raşel Meseri "Roman Ödülü"nün sahibi oldu.

"İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü", İletişim Yayınlarından çıkan "Unufak" romanıyla Rober Koptaş'a verildi.

Roman dalında ödüle değer bulunan eserler, Mehmet Eroğlu başkanlığında, Handan Coşgun, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Şiir Ödülü Baki Ayhan'ın, Senaryo Ödülü Neslihan Kültür'ün oldu

Metin Celal'in başkanlığında Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik'ten oluşan jüri, "Şiir Ödülü" için Baki Ayhan'ın Vapur Yayınlarından çıkan "Hasta Sevgili Kış" kitabını seçti.

"Attila İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne uygun eser bulunamadı.

Biket İlhan başkanlığında, Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal'ın yer aldığı jüri, bu yıl ilki verilen "Senaryo Ödülü" için "Döngü" isimli senaryosuyla Neslihan Kültür'ü, "Senaryo Jüri Özel Ödülü" için ise "Demir Kadınlar" senaryosuyla Nedim Argan'ı seçti.

Ödül töreni, "42. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı" etkinlikleri kapsamında, 18 Aralık'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Vakıf, Attila İlhan'ın eserlerinde yansımaları bulunan "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık eserlerin desteklenmesini ve ödüller aracılığıyla İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
