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Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Güncel
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Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteynerlerin yanına çöplerini atan şahıs, kameralarla tespit edilince attığı çöpleri geri topladı.

Attığı çöpleri kameraya yakalanınca böyle geri topladı

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteynerlerin yanına çöplerini atan şahıs, kameralarla tespit edilince attığı çöpleri geri topladı.

Konacık Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgeye kapalı kasa kamyonetle gelen bir şahıs, kameralar tarafından görüntülendiğinden habersiz atıklarını konteynerlerin önüne boşalttı. Ardından fırça ile kamyonetinin içindeki kalan atıkları konteynerlerin önüne süpürüp bölgeden ayırıldı.

Bodrum Belediyesince kamera ile tespit edilen şahsa, attığı atıklar geri toplatıldı, hakkında yasal işlem yapıldı. Kamera ile kayıt altına alınan görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Güncel

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