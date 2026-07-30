Atölyede ürettikleri mobilyalarla okulları donatıyorlar

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, atölyede yaptıkları üretimle il genelindeki 14 okulun mobilya ihtiyacını karşılıyor.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmalarda, 7 öğretmen ile 21 öğrenci, sıra, masa, dolap, kitaplık ve sandalye üretiyor.

Döner sermaye kapsamında sürdürülen üretim faaliyetlerinde öğrenciler, mobilyaların tasarımından üretimine, nakliyesinden montajına kadar tüm aşamalarda görev alıyor.

Okul Müdürü Ümit Bilir, AA muhabirine, il genelinde yeni açılan ve yeniden yapılan 14 okulun mobilya ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Bu çalışmaların hem eğitime hem de üretime katkı sunduğunu belirten Bilir, "Öğrencilerimiz gerçek hayatta karşılaşacakları imalat süreçlerini birebir deneyimleme fırsatı buluyor. Bunun yanında döner sermaye kapsamında ek kazanç da elde ediyorlar." dedi.

"Öğrencilerimiz üretimin tüm süreçlerini uygulamalı öğreniyor"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmeni Yusuf Çamur da öğrencilerin teorik eğitimde edindikleri bilgileri, atölyede uygulamaya dönüştürdüğünü ifade etti.

Çamur, "Okulumuzda ürettiğimiz mobilyalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki yeni yapılan okulların donatım malzemesi olarak kullanılıyor. Ürünlerin nakliyesini ve montajını da öğrencilerimizle birlikte kendimiz gerçekleştiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz üretimin tüm süreçlerini uygulamalı öğreniyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Uzun, masa, dolap ve sandalye üretiminde görev aldığını belirterek, "Bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum. Hem meslek öğreniyoruz hem de çalışarak para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Durmuş ise uygulamalı eğitim sayesinde mesleğini sahada öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Burada öğrendiklerimiz gelecekte bize önemli katkı sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA