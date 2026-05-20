Ankara Tabip Odası Eski Başkanlarından Ortak Açıklama: Dr. Ümit Erkol Serbest Bırakılsın

Ankara Tabip Odası'nın eski yönetim kurulu başkanları, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol'un tutuksuz yargılanmasını talep etti. Açıklamada, tutuklama gerekçelerinin Erkol için geçerli olmadığı belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış hekimler, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol'un tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Ankara Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, 1986 yılından bugüne Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış hekimler olarak bu bildiriye imzamızı atıyoruz:"

2000-2002 döneminde Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı olan arkadaşımız ve meslektaşımız Dr. Ümit Erkol, 9 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alınmış, 12 Nisan 2026 tarihinde tutuklanmıştır ve halen tutukludur.

Bilindiği gibi tutuklamanın temel gerekçeleri; kaçma şüphesi, delilleri karartma ihtimali ve sanığın korunması amacıdır. Kamuoyunun da bildiği ve gördüğü üzere, bu gerekçeler Dr. Ümit Erkol açısından geçerli değildir.

Hiç kimse yargılanmaktan muaf olamaz ve olmamalıdır. Ne var ki tutuklu yargılama, peşinen cezalandırma anlamına gelmektedir. Bu nedenle, 2000-2002 dönemi ATO Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Ümit Erkol'un tutuksuz yargılanmasını tüm ATO yönetimleri olarak talep ediyor ve bunu umuyoruz."

Kaynak: ANKA
