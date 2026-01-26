Haberler

Erzurum-Karlı arazide yem bulamayan yaban hayvanları için atlı seferberlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da atlı ciritçiler, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek bıraktı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, bu çalışmanın hem hayvanların beslenmesini sağlamak hem de insanların rahatsız olmasını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.

ERZURUM'da atlı ciritçiler, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için araziye yiyecek bıraktı.

Erzurum son yılların en sert ve yağışlı kışını yaşarken, kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıktığı arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları kırsal mahallelere kadar indi. Yaban hayvanlarının insanlara tehdit oluşturmaması için araziye yiyecek bırakmak amacıyla Aziziye ilçesinde 20 ciritçi kilolarca tavuk eti, ekmek ve yem topladı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın da destek verdiği ciritçiler, sabahın erken saatlerinde atlarıyla yola çıktı. Başkan Akpunar'ın da atıyla katıldığı grup, sıfırın altında 15 derecede karla kaplı arazide uygun buldukları noktalara yiyecek bıraktı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmekte güçlük çektiğini belirten Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Vatandaşlarımızdan gelen video ve ihbarlarda, yabani hayvanların aç kaldıkları için yerleşim yerlerine kadar indiğini gördük. Bu durumu bir nebze olsun tolere ederek hem hayvanların beslenmesini sağlamak hem de vatandaşlarımızın rahatsız olmasının önüne geçmek için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü sporcularından Onur Korkmaz ise Erzurum'daki sert kış şartlarına dikkat çekerek, "Son günlerde kurtların merkeze yakın yerlere kadar indiği görülüyor. Hayvanlar aç, yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz de onların şehir merkezine inmemesi ve insanlar için tehlike oluşturmamaları adına kırsal alanlara ekmek, tavuk ve et bıraktık" dedi.

Haber – Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Felaketi yaşıyorlar! Can kayıpları var, 1 milyon kişi karanlıkta kaldı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti