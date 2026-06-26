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Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında karar açıklandı; 3 sanığa hapis cezası

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Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı gönderen 9 sanığın yargılandığı davada, Ömer Faruk Ay 5 yıl, çocuk sanık Y.T. 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanık ise beraat etti.

GÜNGÖREN'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın (16) ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 1'i çocuk 9 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme sanık Ömer Faruk Ay hakkında 'Birden fazla kişi ile birlikte, kendini tanınmayacak hale koyarak ve suç örgütünün oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan 5 yıl hapis cezası uygulanmasına karar verirken, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Y.T hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Ömer Can Özdoğan ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen 1'i çocuk 9 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Bakırköy 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Beyanda bulunan mağdur avukatları sanıkların cezalandırılmasını, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk Ay hakkında 'Birden fazla kişi ile birlikte, kendini tanınmayacak hale koyarak ve suç örgütünün oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan 5 yıl hapis cezasına, aynı suçtan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Y.T hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme Alaa Faisal hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geride bırakılmasına hükmetti. 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ise beraatine karar verdi. Ömer Can Özdoğan hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 'Kişinin hatırasına alenen hakaret' suçundan önce 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken ardından bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, Burak Türk hakkında ise 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırken cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

4 SANIK BERAAT ETTİ

Sanıklar Abdulsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında, 'Kendini tanınmayacak hale koyarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan, Ömer Can Derin hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan, Sevgi Timur hakkında 'Birden fazla kişi ile birlikte, kendini tanınmayacak hale koyarak ve var olan suç örgütünün oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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